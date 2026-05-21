İZMİR 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İZMİR 7. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/2353 Esas

KARAR NO : 2026/435

Davacı ENVER GÜLER tarafından davalılar Yusuf KAYA ve diğerleri aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, dosya karara bağlanmış olup, dahli davalılar Nalan ÖZDEMİR ve Vahit Necdet ÖZDEMİR'e kararın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM :

Gerekçesi açıklandığı üzere;

1- Davanın 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabulucuk Kanununun 18/A-2 ve 18/B-1-b maddeleri delaletiyle HMK'nin 115/2 maddesi uyarınca dava şartı yokluğu nedeniyle usulden REDDİNE,

Dair davacılar vekilinin huzurunda, HMK'nın 341. ve 345/1. maddeleri uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Mahkememiz kararının dahili davalılar Nalan ÖZDEMİR ve Vahit Necdet ÖZDEMİR'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 18/05/2026

