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İZMİR 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İZMİR 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 00:00

İLAN

T.C. İZMİR 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/1011 Esas

Konu : Hasan ARASAN

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği istenen Hasan ARASAN hakkında bilgi ve görgüsü olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermesi hususu ilanen tebliğ olunur. 27.11.2024

GAİP
TC KİMLİK NO : 18683602374
ADI SOYADI : HASAN ARASAN
BABA ADI : ARAP
ANA ADI : SARA
DOĞUM TARİHİ : 06/01/1974
DOĞUM YERİ : SERENLİ
İKAMETGAH ADRESİ: İNÖNÜ MAHALLESİ 689/11 SOKAK NO:38 İÇ KAPI NO:5 BUCA/İZMİR

 

#ilangovtr Basın no ILN02135029