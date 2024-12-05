Güncelleme Tarihi:
İLAN
T.C. İZMİR 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/1011 Esas
Konu : Hasan ARASAN
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği istenen Hasan ARASAN hakkında bilgi ve görgüsü olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermesi hususu ilanen tebliğ olunur. 27.11.2024
GAİP
TC KİMLİK NO : 18683602374
ADI SOYADI : HASAN ARASAN
BABA ADI : ARAP
ANA ADI : SARA
DOĞUM TARİHİ : 06/01/1974
DOĞUM YERİ : SERENLİ
İKAMETGAH ADRESİ: İNÖNÜ MAHALLESİ 689/11 SOKAK NO:38 İÇ KAPI NO:5 BUCA/İZMİR
#ilangovtr Basın no ILN02135029