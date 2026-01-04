İZMİR 7. AİLE MAHKEMESİ

Турецкая Республика

Семейный Суд №7 г. Измир

Судебное извещение

Дело : № 2022/89

Истец : Хикмет Шахин-Идентификационный номер гражданина Турции 58....70 Попечитель : Севги Мангал- Идентификационный номер гражданинаТурции 55...94

Ответчица : Анна Прокошина Шахин (Гражданка Российской Федерации)

Иск : Развод

Дата судебного

Разбирательства : 08/02/2022

Дата слушания : 30/04/2026 в 09:40

В нашем суде рассматривается бракоразводный процесс, начатый в связи с исковым заявлением, поданным попечителем Истца Хикмета Шахина Севги Мангал против Анны Прокошиной Шахин (Спорный развод в результате ослабления семейных основ).

В связи с вышеуказанном делом ответчице Анне Прокошиной Шахин суд послал судебные уведомления на все указанные в исковом заявлении адреса ответчицы, но упомянутые уведомления вернулись неисполненными. Поэтому суд принял решение об опубликовании судебного извещении о дате и времени предварительного слушания.

Предварительное слушание состоится 0/04/2026 в 09:40.

Внимание! В случае неявки на слушание или присутствуя на суде, не следя за ходом дела, исполнительное производство будет прекращено. Принять должные меры для примирения.В случае неявки на слушание противоположная сторона имеет право требовать продолжить слушание, в следствие чего ответчица не сможет предъявить свои отводы на доводы истца, имеющего право без согласия противоположной стороны изменить или расширить свои доводы.

Секретарь 134279 Судья 29264Электронная подпись Электронная подпись Для связи: секретарь Семейного суда №7 г. Измир Ядигар Салар

İLAN

T.C.

İZMİR

7. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2022/89

DAVACI: HİKMET ŞAHİN- TC: 58...70

VASİ : SEVGİ MANGAL -TC:55...94

DAVALI : ANNA PROKOŞHİNA ŞAHİN (Rusya uyruklu)

DAVA : Boşanma

DAVA TARİHİ : 08/02/2022

DURUŞMA TARİHİ: 30/04/2026 günü saat 09:40

Davacı , HİKMET ŞAHİN'a Vesayeten SEVGİ MANGAL ile Davalı , ANNA PROKOŞHİNA ŞAHİN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Mahkememizce, davalı ANNA PROKOŞHİNA ŞAHİNin dava dilekçesinde bildirilen tespit edilen tüm adreslerine yapılan tebligatları iade dönmüş olduğundan, davalıya ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 30/04/2026 günü saat 09:40'dabelirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

