İZMİR 61. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İZMİR 61. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

06/05/2026

Sayı : E.52574693-2025/715-Ceza Dava Dosyası

İLAN METNİ

Mahkememizin 25/03/2026 tarih 2025/715 esas 2026/171 sayılı kararı ile katılan sanık Yaşar ve Cemile kızı, 26/05/1993 ALTINDAĞ doğumlu, SEVGİ ATİK hakkında hakaret suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; sanıkhakkında açılan kamu davasının DÜŞÜRÜLMESİNE karar verilmiş olup, karar tebliğ edilememiş olmakla,

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin bir gazete, bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu ilan portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden 2 hafta içerisinde Mahkemeye verilecek bir dilekçe ile yada zabıt katibince zabta geçirilip hakime onaylattırılacak beyan ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerine istinaf talebinde bulunabileceği, istinaf yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

