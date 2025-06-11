İZMİR 61. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

İZMİR

61. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

10.06.2025

Sayı : E.52574693-2025/136-Ceza Dava Dosyası

İLAN METNİ

Mahkememizin 05/05/2025 tarih 2025/136 esas 2025/306 sayılı kararı ile hakaret, tehdit, basit yaralama suçundan sanık Halil ve Kadriye oğlu, 20/02/1978 doğumlu, HARUN KARAGÖZ hakkında eylemine uyan;

1- TCK.nın 106/1.maddesinin 1. cümlesi gereğince 4 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2- TCK nun 86/2-1.cümlemaddesi gereğince 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3- 5237 sayılı TCK nun 125/1maddesi gereğince 2 AY 7 GÜNHAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiş olup, verilen karar sanığa tebliğ edilememiş olmakla,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin bir gazete, bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu ilan portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

Yayın tarihinden itibaren 7 Gün sonra sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, Basit Yargılama usulü uygulanan iş bu dosyada tarafların yokluğunda duruşma yapılmaksızın verilen iş bu karara karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize itiraz edebileceği, süresi içerisinde itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği, süresi içerisinde itiraz edilmesi halinde ise dava dosyasının başka bir mahkemeye tevzi edilerek duruşma açılacağı (sanık tarafından karara itiraz edilmesi halinde, sanık hakkında CMK 251/3 uyarınca uygulanan 1/4'lük indirimin, genel hükümlere göre yapılacak yargılamada sanığın mahkumiyetine karar verilmesi halinde 1/4'lük indirimin uygulanmayacağının ihtarına) ve genel hükümlere göre yargılamaya devam olunacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02240411