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İZMİR 61. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İZMİR 61. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2025 00:00

T.C. İZMİR 61. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

14.04.2025

Sayı : E.52574693-2024/961-Ceza Dava Dosyası 

İLAN METNİ

Mahkememizin 03/03/2025 tarih 2024/961 esas 2025/142 sayılı kararı ile tehdit suçundan sanık Cemil ve Cemile oğlu, 22/12/1986 doğumlu CİHAN GEZGİN hakkında eylemine uyan TCK 106/1 maddesi gereğince 4 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiş olup, verilen karar sanığa tebliğ edilememiş olmakla,

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin bir gazete, bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu ilan portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Yayın tarihinden itibaren iki hafta içindemahkememize itiraz edebileceği, süresi içerisinde itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği, süresi içerisinde itiraz edilmesi halinde ise dava dosyasının başka bir mahkemeye tevzi edilerekduruşma açılacağı ( sanık tarafından karara itiraz edilmesi halinde, sanık hakkında CMK 251/3 uyarınca uygulanan 1/4'lük indirimin, genel hükümlere göre yapılacak yargılamadasanığın mahkumiyetine karar verilmesi halinde 1/4'lük indirimin uygulanmayacağının ihtarına) ve genel hükümlere göre yargılamaya devam olunacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02207337