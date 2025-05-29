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İZMİR 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İZMİR 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2025 00:00

İLAN
T.C. İZMİR 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

23.05.2025

Sayı : 2024/355 Esas

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI İZMİR KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
İzmir ili Bornova İlçesi Erzene mahallesi, 18951 Ada 10 Parselde bulunan taşınmazın paydaşı olan Şerif Kızı Rabia'nın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 23.05.2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02233452