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T.C. İZMİR 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

23.05.2025

Sayı : 2024/355 Esas

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI İZMİR KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

İzmir ili Bornova İlçesi Erzene mahallesi, 18951 Ada 10 Parselde bulunan taşınmazın paydaşı olan Şerif Kızı Rabia'nın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 23.05.2025

#ilangovtr Basın no ILN02233452