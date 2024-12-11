İZMİR 53. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

İZMİR

53. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/429 Esas

KARAR NO : 2024/7

TÜRK MİLLETİ ADINA

İLAN METNİ

Sanık HÜSEYİN AVCI'ı üzerine atılı Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla satmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/09/2024 tarihli ilamı ile sanık hakkında 5237sayılı TCK.nın 62/1maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın, 10 AY HAPİS CEZASI VE 1 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA

Sanığın ekonomik ve şahsi hallerine göre adli para cezasının beher gün karşılığını TCK 52/2 maddesi uyarınca 20 TL olarak belirlenerek sanığın 20 TL ADLİPARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın sabıkasız olduğu, bir daha suç işlemeyeceği konusunda mahkememize olumlu bir kanaat bıraktığı verilen cezanın da erteleme kapsamında kaldığı, daha önce kasıtlı suçtan mahkum olmadığı, verilen cezanın kısa süreli olduğu, geçmişteki haline göre pişmanlığı da gözetilerek ileride tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkememizde olumlu kanaat oluştuğundan, sanığın cezasının TCK. 51(1) md. gereğince ERTELENMESİNE,

Sanığın ertelenen ceza süresi gözetilerek, TCK.51(3) md. uyarınca 1 YIL SÜRE İLE DENETİM ALTINDA BULUNDURULMASINA,

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