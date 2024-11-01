T.C. İZMİR 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ



İLAN

Mahkememizin 2022/876 Esas sayılı dosyasında; davacı Bayram Alkan tarafından İzmir ili, Narlıdere ilçesi, Narlıdere Mahallesi, 6352 Ada, 3 Parsel sayılı taşınmazdaki el birliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi davası açıldığı, adresiniz tespit edilemediğinden dava dilekçesi daha önce tarafınıza ilanen tebliğ edilmiştir. Yukarıda özetlenen davayla ilgili duruşma günü olan 14/01/2025 saat 10:00 da İzmir 5. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz HMK.'nun 150/2. maddesi uyarınca taraflardan biri duruşmaya gelir, diğeri gelmezse gelen tarafın talebi üzerine yargılamaya gelmeyen tarafın yokluğunda devam edileceği veya dosyanın işlemden kaldırılacağı geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, yine mahkememizce aldırılan 17/11/2023 tarihli bilirkişi raporunda ve yine dosyada aldırılan 03/02/2024 tarihli bilirkişi ek raporunda yukarıda adresi bildirilen arsanın 389/2400 hissesi elbirliği mülkiyet halinde Cennet evlatları Mehmet, Mustafa, Ali Cemal, Seyfi, Habip ve Esat adlarına kayıtlı olup,Adana 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 19.12.2013 tarih ve 2012/880 esas ve 2013/1490 karar sayılı mirasçılık belgesi ve açıklama kısmında murislerin geniş şekilde mirasçılarının açıklandığı üzere bu defa elbirliği halindeki mülkiyetin, paylı mülkiyete 25920 pay olmak üzere payları hesaplanmış olup duruşma günü tebliği ve bilirkişi teslim tarihi yerine geçerli olmak üzere ilan tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün sonra tebliğ olunur.

İlan Muhatabı: Gönül TEKELİ (T.C.19049314382), Şafak ve Ülkü'den olma, 12/03/1961 Ulucak doğumlu.

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