İZMİR 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İZMİR 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2023/3749 Esas

DAHİLİ DAVALI : MURAT YILDIZ 37435357478 T.C. Kimlik numaralı

Davacı Gelecek Varlık Yönetimi aleyhine davacı ile davalıların müşterek malik oldukları İzmir İli, Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 165/16297 cilt -sayfa 42870/11 ada-parsel numarasında kayıtlı taşınmazdaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesi davası açılmıştır.

Adresiniz tespit edilemediğinden dava dilekçesi, tensip zaptı, duruşma tutanağı, dahili davalı dilekçesi daha önce tarafınıza ilanen tebliğ edilmiştir.

Yukarıda özetlenen davayla ilgili duruşma günü olan 09/10/2024, saat 11:40'da İzmir 5. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır. Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz, HMK.'nun 150/2. maddesi uyarınca taraflardan biri duruşmaya gelir, diğeri gelmezse, gelen tarafın talebi üzerine yargılamaya gelmeyen tarafın yokluğunda devam edileceği veya dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususları duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün sonra tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02078463