İLAN

İZMİR 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/543

KARAR NO : 2023/504

DAVALI : BARIŞ ASLAN (TC kimlik no: 654*****54)

Kılıçreis mah Mevlüt Kaplan sok no: 49 D:1 Konak İzmir

Davacı YASEMİN ASLAN ile davalı BARIŞ ASLAN arasında görülmekte olan boşanma davasının yapılan yargılaması sonunda gerekçeli Kararın davalı Barış Aslan adına ilanen tebliğine karar verilmiş olup Mahkememizce verilen 11/07/2023 tarihli Gerekçeli Karar ile tarafların boşanmalarına, müşterek çocuklar Elanur,Yağız Merdan ve Çınar Mert 'in velayetinin davacı anneye verilmesine , çocuklarla davalı baba arasında şahsi münasebet tesisine ,Müşterek çocuklardan Çınar Mert için aylık 300 TL, Elanur ve Yağız Merdan için aylık500'er TL iştirak nafakasının davalı babadan alınarak davacı anneye ödenmesine, adli yardım talebi nedeniyle alınmayan ve alınması lazım gelen 269,80-TL başvuru harcı ile269,80-TLilam harcı toplamı 539,60-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına, adli yardım talebi nedeniyle resen karşılanan 590,00-TL tebligat giderinin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına, A.A.Ü.T. Gereğince 9200,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmiş olup karar evrakının ilan tarihinden yedi (7) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı davalı BARIŞ ASLAN 'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.25/10/2023

#ilangovtr Basın no ILN01931925