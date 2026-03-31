T.C. İZMİR

42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

30.03.2026

Sayı : E.67635134-2025/862-Ceza Dava Dosyası

İLAN METNİ

SANIK :UMUT KAYNAK, Semih ve Sevil oğlu, 06/01/1985 doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yeşilova Mah. 4076 Sk. No:62 K:2 D:2 Bornova/İZMİR adresinde oturur.

A)Sanık Umut KAYNAK'ın üzerine atılı (Taksirle Yaralama) suçunu müştekiye karşı işlediği sabit olmakla, TCK'nın 61. maddesi uyarınca, suçun işleniş biçimine, sanığın kusur durumuna, müştekide meydana gelen yaralanmanın niteliğine göre temel ceza tertip edilirken alt sınırdan ayrılmayı gerektirir bir neden bulunmamakla eylemine uyan;

1.TCK'nın 89/1 maddesi uyarınca takdiren ve tercihen 90 GÜN ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

2. TCK'nın 62/1. maddesi uyarınca, sanığın sabıkasız geçmişi, yargılama sırasındaki aksi ispat edilemeyen olumlu tutum ve davranışları sanık yararına cezayı hafifletici takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 75 GÜN ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

3.CMK'nın 251/3-(2. Cümle) uyarınca, sanığın cezasından takdiren 1/4 oranında indirim yapılarak 56 GÜN ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

4.Oluşa ve takdire binaen sanığın cezasından başkaca artırım ve indirim yapılmasına yer olmadığına,

5.Sanık hakkında hükmedilen (56) gün adli para cezası TCK'nın 52/2 maddesi uyarınca sanığın sosyal durumu göz önüne alınarak günlüğü takdiren 100,00 ₺’den paraya çevrilerek 5.600,00 ₺ ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

6.TCK'nın 52/4. maddesi uyarınca, hükmolunan adlî para cezasının miktarı sanığın ekonomik ve şahsi halleri nazara alınarak adlî para cezasının birer ay ara ile 4 eşit taksitle sanıktan tahsiline, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin ihtarına,

7.CMK'nın 231. maddesinin 5 ve 6. fıkraları gereğince, sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan cezanın niteliği ve miktarı, müştekinin tedavi masrafı gerektirir nitelikte bir yaralanmasının bulunmaması, sanığın daha önceden sabıkasının olmaması ve kişilik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde olumlu kanaat oluşturması nedenleriyle takdiren HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

8.CMK'nın 231. maddesinin 7. fıkrası gereğince, yasal imkan bulunmadığından sanık hakkında TCK'nın 50. ve 51. maddelerinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi ile kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi müesseselerinin uygulanmasına yer olmadığına,

9.Sanığın 5271 sayılı CMK'nın 231/8 maddesi gereğince kararın kesinleşme tarihinden itibaren başlamak üzere5 yıl süre ile Denetime Tabi Tutulmasına, denetim süresi boyunca sanığa denetimli serbestlik tedbirine ilişkin herhangi bir yükümlülük belirlenmesine yer olmadığına,

10.CMK'nın 231/10. maddesi gereğince, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak, davanın düşmesine karar verileceğinin bildirilmesine,

11.Sanığın kusur durumu ile kazanın meydana geliş şekli dikkate alınarak sanık hakkında takdiren TCK 53/6 madde hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına,

12.CMK'nın 325. maddesi uyarınca, hakkında mahkumiyet kararı verilen sanık için (2) davetiye gideri: 420,00 ₺ + uzlaştırmacı bilirkişi ücret gideri: 3.300,00 ₺ olmak üzere toplam: 3.720,00 ₺ yargılama giderinin sanıktan Harçlar Kanunu hükümlerine göre alınarak Devlet Hazinesine ödenmesine karar verilmiştir.7201 SK 29.md göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihden 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır. Tebliğ tarihinden başlayarak iki hafta içinde mahkememize veya bulunduğu yer asliye ceza mahkemesine dilekçe ile yada tutanağa geçirilerek itiraz etme hakkı bulunduğu ve itiraz halinde genel hükümlere göre yargılama yapılacağı ilanen duyurulur.

