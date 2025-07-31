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İZMİR 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İZMİR 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2025 00:00

T.C.
İZMİR
41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .41416956-2024/116-Ceza Dava Dosyası

İLAN METNİ

İzmir 41.Asliye Ceza Mahkemesinin 04/06/2024 tarihli, 2024/116 E. 2024/537 K. sayılı kararı ile T.C. Vatandaşı, Mehmet ve Latife kızı, 1995 doğumlu Kudret KARADAVUT hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan 1 Yıl 8 Ay hapis cezası verilmiştir.

Gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilememiş olması nedeniyle, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. 29, 30 ve 31 maddeleri gereğince ilan yolu ile tebliği, ilan yapılan gazetenin son yayın tarihinden itibaren iki hafta süre içerisinde Mahkememize doğrudan dilekçe verilmesi ya da tutanağa geçirilmek üzere Mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise Mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi Zabıt katibine beyanda bulunularak, Mahkememiz kararına karşı istinaf yolu açık olmak üzere istinaf yoluna başvurmaması halinde kararın kesinleştirilerek infazına başlanacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 29.07.2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02270753

 