İZMİR 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

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T.C. İZMİR 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/500

DAVALI : ULAŞ DEMİRCİ

Davacı Mohammed Bin Issa tarafından davalılar Ulaş Demirci ve bir kısım diğer davalı aleyhine açılan tespit davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Ulaş DEMİRCİ adına tebligat çıkartılmış ise de tebliğ olunamamış ve yine tüm araştırmalara rağmen açık adresi bulunamamış olduğundan, tahkikat duruşma gün saatinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup; “HMK. 147/2 maddesi gereğince, belirlenen 04/07/2025 günü ve saat 11:00'da geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,” hususları davalı Ulaş DEMİRCİ'ye duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ihtar ve tebliğ olunur. 09/12/2024

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