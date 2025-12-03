İZMİR 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İZMİR

38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.15963775-2017/545-Ceza Dava Dosyası 02.12.2025

İLAN METNİ

SANIK : RIM MATHLOUTHI, Muhammed ve Zohre kızı, 1972 TUNUS doğumlu, TUNUS Uyruklu Veli Efendi Mh. Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde oturur.

Sanık hakkında Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan hakkında kamu davası açıldığı, mahkememizce yapılan yargılama sonunda, sanığın yargılama konusu eylemi için TCK'nın 206/1. maddesi uyarınca belirlenecek cezanın türü ve üst sınırına göre, aynı Kanun'un 66/1-e maddesinde belirtilen 8 yıllık olağan zamanaşımı süresinin, sanık hakkında zamanaşımını kesen son işlem olan 14/06/2017 iddianame tarihinden itibaren geçmiş bulunduğu anlaşılmakla kamu davasının CMK'nın 223/8. maddesi uyarınca zamanaşımı nedeniyle DÜŞMESİNE, karar verilmiştir. 7201 SK29. md. göre, hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır. Tebliğ tarihinden başlayarak 2 hafta içinde mahkememize veya bulunduğu yer asliye ceza mahkemesine dilekçe ile yada tutanağa geçirilerek İzmir Bölge Adliye Mahkemesine istinaf etme hakkı bulunduğu ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN02350323