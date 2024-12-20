T.C. İZMİR 3. AİLE MAHKEMESİ

İLAN METNİ

17/12/2024

ESAS NO : 2024/748 Esas

DAVALI : DALALA AHMAD -(adresi bilinmiyor)

Davacı ABDULKADİR BORA ile Davalı DALALA AHMAD arasında mahkememizde görülmekte olan boşanma davası nedeniyle;

Davacı vekili tarafından 28/11/2024 tarihli dava dilekçesi ile; tarafların 2010 yılında evlendiklerini, müvekkilinin davalıya ulaşamadığını, uzun yıllar sonra davalının Suriye'de yeniden evlendiğini öğrendiğini, davalıya ait Suriye Arap Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı Nüfus Müdürlüğünden alınan evlilik belgesinin yeminli Arapça tercümandan onaylı suretini dilekçe ekinde sunduklarını, bu nedenlerle tarafların zina nedeniyle boşanmalarına karar verilmesini talep ettiği, dava dilekçesinin davalıya tebliğ edilemediği ve tüm araştırmalara rağmen davalının tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin davalıya ilanen tebliğine karar verildiği, HMK.nun 122.maddesi gereğince davalının tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap dilekçesi verebileceği ilan olunur.

Bu tebligat gazetede yayınlandığı günden itibaren 7 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı kendisine tebliğ olunur.

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