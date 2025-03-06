İZMİR 27. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C.

İZMİR

27. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/535 Esas

DAVALI :TAHSİN ALKAN-Hakkı ve Şükrüye oğlu, 15/11/1979doğumlu

ADRESİ : Rafetpaşa Mah. Abdi İpekçi Cad. No:153 İç Kapı No:3 Bornova/İZMİR

Davacı , TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , DOĞAN ÖZBAYKIZ, TAHSİN ALKAN arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasında ; dava konusu Konya ili Ilgın ilçesi, Çavuşçu Mahallesi, 271 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazın davalı Tahsin Alkan tarafından 02/05/2024 tarihinde davalı Doğan ÖZBAYKIZ'a devrine ilişkin işlemler hakkında İ.İ.K'nun 277. Madde ve devamındaki tasarrufun iptali hükümleri ile B.K'nda 19. Madde ve sair maddelerde düzenlenen muvazaa hükümleri gereği, tapunun iptali ve tesciline gerek olmaksızın tasarrufun iptali ile, İzmir Banka Alacakları İcra Dairesi'nin 2024/100370 esas sayılı dosyasından cebri icra yetkisi tanınması talepli davada;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize, resmi kurumlar aracılığı ile tespit edilen adreslere dava dilekçesi ve tutanaklar ekli davetiye çıkarılmış olup, tebligatların yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip ve duruşma tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

15/05/2025 günü, saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, dava dilekçesinin, tebliğinden itibaren HMK 129.md.'deki unsurları için dava dilekçesindeki iddialara karşı savunmalarınızı, ileri sürülen vakıaların hangi delil ile ispat edileceği, hukuki sebepleri ve ilk itirazları içeren cevap dilekçesini düzenleyerek, tebliğ masraflarıyla birlikte 2 haftalık süre içerisinde verilmediğinde dava dilekçesindeki hususları inkar etmiş sayılacağınız, tahkikat duruşması ve sözlü yargılama için belirlenen 15/05/2025 günü saat 10:30'da geçerli bir özrünüz olmadan duruşmaya gelmediğiniz takdirde duruşmaya gelen karşı tarafın talep etmesi halinde; duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150. Madde saklı haklı kalmak kaydı ile yokluğunuzda karar verileceği, bu ilanın gazetede ilanından 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02184963