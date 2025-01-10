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İZMİR 27. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İZMİR 27. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 00:00

İ L A N

T.C. İZMİR 27. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/351 Esas

TMK'nın 33. Maddesi uyarınca gaipliklerine karar verilecek olan dava konusu;

Mustafa Kemal Mah. (eski Dumlupınar Mah.), 181 Ada, 8 Parselde kayıtlı taşınmazların maliki olan Arife: Ahmet kızı, Salih: Mustafa oğlu, Ömer: Mustafa oğlu, Ayşe: Mustafa kızı, Fatma: Mustafa kızı, Adem: Mustafa oğlu hakkında bilgisi bulunanların, varsa bu kişilerin mirasçılarının ve hak sahibi olan kişilerin ilk ilanın yapıldığı günden itibaren 6 aylık süre içerisinde mahkememize başvurmaları, aksi takdirde Arife: Ahmet kızı, Salih: Mustafa oğlu, Ömer: Mustafa oğlu, Ayşe: Mustafa kızı, Fatma: Mustafa kızı, Adem: Mustafa oğlu miraslarının Hazineye intikal edileceği hususu TMK 588. Ve 33. Maddeleri gereğince ilan olunur. 06/01/2025

#ilangovtr Basın no ILN02154307