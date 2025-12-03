İZMİR 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C.

İZMİR

24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/180 Esas

DAVALI : HALİL DÖKMECİLER (T.C. Kimlik numarası: 42787505996 )

Yalı Mah. Flamingo Cad. Kapı No:27/16 Karşıyaka/ İZMİR

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi çıkarılmış olup, adresinizde ismen tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bu nedenle duruşmanın 19/02/2026 günü saat: 10:40'a bırakılmasına karar verildi. Duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Tebliğ tarihi ilan tarihinden itibaren 7 gün sonrasıdır.

Tebliğ tarihinden itibaren cevap verme süresi iki haftadır. 02/12/2025

#ilangovtr Basın no ILN02349704