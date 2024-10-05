İZMİR 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. İZMİR 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/191 Esas

DAVALI : IŞIN TOPLU (T.C.:43180306500) Donanmacı Mh. 1743 Sk. No:18/3 İç Kapı No: 7 Karşıyaka/ İZMİR

Davacı Müteveffa EMEK TOPLU (T.C.:43183306446) tarafından aleyhinize açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizin 03/10/2024 tarihli celsenin 1 numaralı ara kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 19/12/2024 günü saat: 12:20'da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur.

Tebliğ tarihi ilan tarihinden itibaren 7 gün sonrasıdır.

Tebliğ tarihinden itibaren cevap verme süresi iki haftadır.

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