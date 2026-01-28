İZMİR 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

İZMİR 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/77 Esas

Davacı , İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile Davalılar , ARİF YILMAZ, ELVAN YILMAZ, KEMAL YILMAZ, NERMİN YILMAZ, PETRA ROTHKUGEL arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesinin İptali davası nedeniyle davacı; veraset ilamları arasındaki çelişkinin giderilerek doğru veraset ilamının davacı adına verilmesini talep etmiştir. Belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkememizde hazır bulunmadığınız takdirde HMK'nun 147 maddeleri gereğince yokluğunuzda duruşmaya, tahkikat ve yargılamaya devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tebliğ olunur. Tensip zaptı eklidir. İLGİLİ KİŞİ : PETRA ROTHKUGEL - Fırat Mah. 647/8 Sk. No:5 İç Kapı No:6 Buca/ İZMİR

#ilangovtr Basın no ILN02390222