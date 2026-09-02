İZMİR 22. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

İZMİR

22. SULH HUKUK MAHKEMESİ

31.08.2026

Sayı :2025/42 Tereke

İLAN

Müteveffa AYFER DEMİR'in tereke tespit davası nedeniyle mirasçı GÜLSEREN KAYNAR ve MEHMET ALİ KAYNAR mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata elverişli adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Sayın GÜLSEREN KAYNAR (Elazığ ili, Baskil ilçesi Emirhan Mah. Köyü nüfusuna kayıtlı Mehmet ve İmmi kızı,*** 0028 TC Kimlik numaralı) ve Sayın MEHMET ALİ KAYNAR (İzmir ili, Konak ilçesi Atatürk Mah. Nüfusuna kayıtlı Nureddin ve Zülkariye oğlu, *** 5820 TC Kimlik numaralı) mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata elverişli adresiniz tespit edilemediğinden;

İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevinde kalmakta iken vefat eden Ali ve İmmi'den olma, AYFER DEMİR'in mirasçısı olduğunuz anlaşıldığından, muristen kalan 26.916,67 TL tereke parasından payınıza düşen miktarı kabul edip etmediğiniz hususunda duruşma günü olan 06/11/2026 günü saat 09:50'de yapılacak olan duruşmaya katılmanız, beyanda bulunmadığınız ya da duruşmaya katılmadığınız taktirde müteveffadan intikal eden terekeyi kabul etmiş sayılacağınız tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

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