İZMİR 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. İZMİR 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/330 Esas

DAVALILAR :

1- NURETTİN AZIL -43693289802 T.C. Nolu- Barboros Mah. 5232 Sk. No:32 İç Kapı No:2 Bornova/ İZMİR

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Rücuen Tazminat) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip tutanağını bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tensip tutanağı ve dava dilekçesi bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

" Dava dilekçesi, tensip tutanagı eklindeki hususlara HMK.?nun 122. maddesi geregince iki haftalık kesin süre içerisinde davaya iliskin cevaplarınızı mahkememize ibraz etmeniz , aksi halde HMK. nun 128. maddesi geregince dava dilekçesinde belirtilen vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, HMK. nun 127. ve 131. maddeleri geregince iki haftalık kesin süre içerisinde varsa ilk itirazlarınız ile esasa iliskin cevaplarınız ve tüm delillerinizi mahkememize ibraz etmeniz gerektiği, tanık delilleriniz halinde HMK.nun 240. maddesi geregince isim, açık adresleri ve hangi konularda dinletileceginin, posta giderleri ile delil avansını yatırmanız gerektigi hususu bizzat kendinizce takip edilmeli veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi taktirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar, dava dilekçesi, tensip tutanağı ilanen tebliğ olunur

#ilangovtr Basın no ILN02122729