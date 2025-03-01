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T.C. İZMİR 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/347 Esas

MİRAS BIRAKAN: FAHRETTİN DENECE

Davacı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili tarafından açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;

Manisa İli, Akhisar İlçesi, Şeyhisa Mahallesi/Köyü, Cilt No:12, Hane No:276, BSN:3' de nüfusa kayıtlı İsmail Hakkı ve Hürmüz oğlu, 15/01/1927 doğumlu olup, ölüm tarihi 22/02/1988 olan, 26267257568 T.C. Kimlik numaralı Fahrettin DENECE'nin mirasçılarının bulunup bulunmadığı bilinmediğinden,

TMK.nun 594/1 maddesi gereğince miras bırakanın mirasında hak iddia edenlerin 1 ay ara ile 2 kez yayımlanacak işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri ile birlikte mahkememize başvurmaları, ilan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiç bir mirasçı tespit edilemediği takdirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydı ile TMK. nun 594/2 maddesi gereğince mirasın Devlete intikal edeceği ilan olunur.

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