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İZMİR 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İZMİR 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 00:00

İLAN

İZMİR 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/264 Esas

KARAR NO : 2024/340

Adı geçen TEZCAN DERELİOĞLU'nun Medeni Haklar Kanunu'nun 6. maddesi hükümlerine uygun olarak TEZCAN DERELİOĞLU yerine JOHN TEZCAN DERELİ adını almaya yetkili kılınmasına şeklindeki ilamın;

Davanın KABULÜNE,

Newyork Eyaleti Yüksek Mahkemesi Suffolk İlçesi İslip Merkezi 27 Ağustos 1996 tarihli 21263.96 numaralı kararının tanınması ve tenfizine şeklinde karar verilmiş olmakla

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 23/09/2024

#ilangovtr Basın no ILN02098579