İLAN

T.C. İZMİR 20. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/32 Esas

DAVALI : İSLAM DEMİRAY - 45499692312 -

Davacı Kamile Demiray vekili tarafından 16/01/2025 tarihinde boşanma ve velayet talepli dava açılmakla dava dilekçesinde bildirilen adresinize ve adres araştırması neticesinde tespit edilen adreslerinize çıkartılan tebligatlar iade döndüğünden tarafınıza tebligat yapılamamıştır.

Dava dilekçesi, 21/01/2025 tarihli tensip zaptı ve 10/07/2025 tarihli ön inceleme tensip zaptının (duruşma gününün) tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesi ve 21/01/2025 tarihli tensip zaptının HMK.122.madde uyarınca ilanen tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz ve varsa ilk itirazlarınızı ileri sürebileceğiniz ve cevap dilekçesinin bir örneğini karşı tarafa tebliğ ettirebileceğiniz,

Ön İnceleme Duruşma Günü: 20/11/2025 günü saat: 11:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, geçerli bir özür bildirmeksizin duruşmaya gelmediğiniz takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 10/07/2025

