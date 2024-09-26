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İZMİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İZMİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 00:00

 

İLAN

İZMİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİN'DEN

ESAS NO : 2022/153
KARAR NO : 2023/294
DAVACILAR: ULUS DEMİREL-YAŞAR AKSOY-NEDRET AÇAN
DAVALI: ERKAN DOĞAN ATALA ( T.C 366****5214 )

HÜKÜM: Asıl ve Birleşen davanın KABULÜNE, İzmir ili Buca İlçesi 8084 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazın 100 m2'lik kısmı yönünden tapusunun İPTALİ İLE; 100/122 hisse ile davacılar adına miras paylarına göre TESCİLİNE karar verilmiş olup tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 24/09/2024

#ilangovtr Basın no ILN02095242