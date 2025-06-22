İZMİR 19. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:54*

T.C.

İZMİR

19. İCRA DAİRESİ

2017/1186 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2017/1186 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 2.550,00 1

Adet Taşınır 1 Adet Ziynet Gram Altın 23.916,00 2 Taşınır 2 Adet Ziynet Bileklik - 14 Ayar 15,43 gram 4.375,00 1 Taşınır 1 Adet Ziynet Çeyrek Altın 22.320,00 11 Taşınır 11 Adet Alyans 14 Ayar 14,40 gr 18.863,00 5 Taşınır 5 Adet Ziynet İnce Zincir - 14 Ayar 12,17 gram 57.846,00 18 Taşınır 18 Adet Ziynet Alyans Taşlı - 14 Ayar 37,32 gram 45.942,00 15 Taşınır 15 Adet Ziynet Yüzük Taşlı - 14 Ayar 29,64 gram 18.166,00 5 Taşınır 5 Adet Ziynet Halka Küpe - 11,7 Gram 14 Ayar 6.370,00 2 Taşınır 2 Adet Ziynet Beyaz Alyans - 14 Ayar 4,11 Gram 16.988,00 3 Taşınır 3 Adet Ziynet Mekik Yüzük - 10,96 Gram 14 Ayar 38.037,00 10 Taşınır 10 Adet Ziynet Küpe Çift Halinde - 14 Ayar 24,5 Gram 32.224,00 9 Taşınır 9 Adet Ziynet Zincir Kolye Ucu 14 ayar 20,79 Gram 4.448,00 3 Taşınır 3 Adet Kolye Ucu 14 Ayar 2,87 Gram 9.190,00 9 Taşınır 9 Adet Ziynet Çocuk Küpesi Çift Halinde - 8 Ayar 10,42 Gram 17.515,00 9 Taşınır 9 Adet Ziynet Soketli Küpe Çift Halinde - 14 Ayar 11,30 Gram 5.776,00 1 Taşınır 1 Adet Ziynet Tek Taş Yüzük Pırlanta 14 Ayar 2,43 gr + 0,12 ct sertifikalı 6.185,00 1 Taşınır 1 Adet Ziynet Tek Taş Yüzük Pırlanta 14 Ayar 2,70 gr + 0,12 ct sertifikalı 3.100,00 1 Taşınır 1 Adet Ziynet Baget Yüzük Pırlanta 14 Ayar 0,95 gr + 0,10 ct sertifikasız 3.324,00 1 Taşınır 1 Adet Ziynet Tek Taş Yüzük Pırlanta 14 Ayar 1,64 gr + 0,05 ct sertifikasız 4.810,00 1 Taşınır 1 Adet Ziynet Tek Taş Yüzük 14 Ayar 2,37 gr + 0,07 ct sertifikasız 12.352,00 1 Taşınır 1 Adet Ziynet Beş Taş Yüzük 14 Ayar 1,68 gr + 0,60 ct sertifikasız

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2025 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2025 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/09/2025 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/09/2025 - 14:55

19/06/2025

(İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın no ILN02246279