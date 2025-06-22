İZMİR 19. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Güncelleme Tarihi:
Örnek No:54*
T.C.
İZMİR
19. İCRA DAİRESİ
2017/1186 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2017/1186 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|2.550,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet Ziynet Gram Altın
|23.916,00
|2
|Taşınır
|2 Adet Ziynet Bileklik - 14 Ayar 15,43 gram
|4.375,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Ziynet Çeyrek Altın
|22.320,00
|11
|Taşınır
|11 Adet Alyans 14 Ayar 14,40 gr
|18.863,00
|5
|Taşınır
|5 Adet Ziynet İnce Zincir - 14 Ayar 12,17 gram
|57.846,00
|18
|Taşınır
|18 Adet Ziynet Alyans Taşlı - 14 Ayar 37,32 gram
|45.942,00
|15
|Taşınır
|15 Adet Ziynet Yüzük Taşlı - 14 Ayar 29,64 gram
|18.166,00
|5
|Taşınır
|5 Adet Ziynet Halka Küpe - 11,7 Gram 14 Ayar
|6.370,00
|2
|Taşınır
|2 Adet Ziynet Beyaz Alyans - 14 Ayar 4,11 Gram
|16.988,00
|3
|Taşınır
|3 Adet Ziynet Mekik Yüzük - 10,96 Gram 14 Ayar
|38.037,00
|10
|Taşınır
|10 Adet Ziynet Küpe Çift Halinde - 14 Ayar 24,5 Gram
|32.224,00
|9
|Taşınır
|9 Adet Ziynet Zincir Kolye Ucu 14 ayar 20,79 Gram
|4.448,00
|3
|Taşınır
|3 Adet Kolye Ucu 14 Ayar 2,87 Gram
|9.190,00
|9
|Taşınır
|9 Adet Ziynet Çocuk Küpesi Çift Halinde - 8 Ayar 10,42 Gram
|17.515,00
|9
|Taşınır
|9 Adet Ziynet Soketli Küpe Çift Halinde - 14 Ayar 11,30 Gram
|5.776,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Ziynet Tek Taş Yüzük Pırlanta 14 Ayar 2,43 gr + 0,12 ct sertifikalı
|6.185,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Ziynet Tek Taş Yüzük Pırlanta 14 Ayar 2,70 gr + 0,12 ct sertifikalı
|3.100,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Ziynet Baget Yüzük Pırlanta 14 Ayar 0,95 gr + 0,10 ct sertifikasız
|3.324,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Ziynet Tek Taş Yüzük Pırlanta 14 Ayar 1,64 gr + 0,05 ct sertifikasız
|4.810,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Ziynet Tek Taş Yüzük 14 Ayar 2,37 gr + 0,07 ct sertifikasız
|12.352,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Ziynet Beş Taş Yüzük 14 Ayar 1,68 gr + 0,60 ct sertifikasız
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2025 - 14:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2025 - 14:55
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/09/2025 - 14:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/09/2025 - 14:55
19/06/2025
(İİK m.114/4)
#ilangovtr Basın no ILN02246279