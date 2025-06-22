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İZMİR 19. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR 19. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2025 00:00

Örnek No:54*

 

T.C.
İZMİR
19. İCRA DAİRESİ
2017/1186 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2017/1186 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
2.550,001
Adet		Taşınır1 Adet Ziynet Gram Altın
23.916,002Taşınır2 Adet Ziynet Bileklik - 14 Ayar 15,43 gram
4.375,001Taşınır1 Adet Ziynet Çeyrek Altın
22.320,0011Taşınır11 Adet Alyans 14 Ayar 14,40 gr
18.863,005Taşınır5 Adet Ziynet İnce Zincir - 14 Ayar 12,17 gram
57.846,0018Taşınır18 Adet Ziynet Alyans Taşlı - 14 Ayar 37,32 gram
45.942,0015Taşınır15 Adet Ziynet Yüzük Taşlı - 14 Ayar 29,64 gram
18.166,005Taşınır5 Adet Ziynet Halka Küpe - 11,7 Gram 14 Ayar
6.370,002Taşınır2 Adet Ziynet Beyaz Alyans - 14 Ayar 4,11 Gram
16.988,003Taşınır3 Adet Ziynet Mekik Yüzük - 10,96 Gram 14 Ayar
38.037,0010Taşınır10 Adet Ziynet Küpe Çift Halinde - 14 Ayar 24,5 Gram
32.224,009Taşınır9 Adet Ziynet Zincir Kolye Ucu 14 ayar 20,79 Gram
4.448,003Taşınır3 Adet Kolye Ucu 14 Ayar 2,87 Gram
9.190,009Taşınır9 Adet Ziynet Çocuk Küpesi Çift Halinde - 8 Ayar 10,42 Gram
17.515,009Taşınır9 Adet Ziynet Soketli Küpe Çift Halinde - 14 Ayar 11,30 Gram
5.776,001Taşınır1 Adet Ziynet Tek Taş Yüzük Pırlanta 14 Ayar 2,43 gr + 0,12 ct sertifikalı
6.185,001Taşınır1 Adet Ziynet Tek Taş Yüzük Pırlanta 14 Ayar 2,70 gr + 0,12 ct sertifikalı
3.100,001Taşınır1 Adet Ziynet Baget Yüzük Pırlanta 14 Ayar 0,95 gr + 0,10 ct sertifikasız
3.324,001Taşınır1 Adet Ziynet Tek Taş Yüzük Pırlanta 14 Ayar 1,64 gr + 0,05 ct sertifikasız
4.810,001Taşınır1 Adet Ziynet Tek Taş Yüzük 14 Ayar 2,37 gr + 0,07 ct sertifikasız
12.352,001Taşınır1 Adet Ziynet Beş Taş Yüzük 14 Ayar 1,68 gr + 0,60 ct sertifikasız

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2025 - 14:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2025 - 14:55
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 01/09/2025 - 14:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/09/2025 - 14:55

19/06/2025

(İİK m.114/4)

 

#ilangovtr Basın no ILN02246279