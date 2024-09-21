T.C. İZMİR 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2023/483 Esas

2024/134 Karar

İLAN METNİ

Mahkememizin 13/02/2024 tarih ve 2023/483 Esas 2024/134 Karar sayılı kararı ile 05/11/2022 suç tarihinde dolandırıcılık suçundan Alive Gülseren'den olma Ödemiş 1994 d.lu Ümit Gedik hakkında 5237 Sayılı TCK nın 157/1 Maddesi uyarınca 10 ay Hapis ve 80.00 TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,verilen kararı tebliğ edilememiş olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 30. Maddesi uyarınca mahkememiz gıyabi hükmünün ilan yoluyla tebliği, ilan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren 7 günsonra tebliğinin yapılmış sayılacağı, tebliğinin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 7 günlük itiraz süresi içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması halinde dosyanın istinaf incelemesi için İzmir Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili dairesine gönderileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 12/09/2019

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