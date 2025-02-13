İZMİR 18. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. İZMİR 18. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/442

DAVALI : ABDULHAKİM DOKSAL

Davacı Halise Doksal tarafından davalı Abdulhakim Doksal aleyhine 04/07/2023 tarihinde mahkememize açılan dava dilekçesinde özetle; tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmalarına karar verilmesinin talep ve dava edildiği, davalının Batman ili, Gercüş ilçesi, Yenice Mahallesi/Köyü. Cilt:83, Hane:4'de nüfusa kayıtlı Musto ve Vesile'den olma (TC Kimlik No:485...354) ABDULHAKİM DOKSAL'ın tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından, dava dilekçesi ve tensip tutanağının ilan yolu ile davalı Abdulhakim Doksal'a tebliğine karar verilmiş olmakla;

Davalı Abdulhakim Doksal'ın kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi takdirde, yargılamaya yokluğunda devam olunarak karar verileceği dava dilekçesi ile tensip tutanağının davalı Abdulhakim Doksal'a tebligatı yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı yasanın 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 04/11/2024

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