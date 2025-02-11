İZMİR 18. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. İZMİR 18. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/121

DAVALI : SAİDA VALİEVA ÇAKMAKOĞLU

Davacı Yasin Çakmakoğlu tarafından davalı Saida Valieva Çakmakoğlu aleyhine 20/02/2023 tarihinde mahkememize açılan dava dilekçesinde özetle; tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmalarına karar verilmesinin talep ve dava edildiği, davalının Rusya Federasyonu Uyruklu, İskui ve Oktay'dan olma SAİDA VALİEVA ÇAKMAKOĞLU'nun tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından, dava dilekçesi ve tensip tutanağının ilan yolu ile davalı Saida Valieva Çakmakoğlu'na tebliğine karar verilmiş olmakla;

Davalı Saida Valieva Çakmakoğlu'nun kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi takdirde, yargılamaya yokluğunda devam olunarak karar verileceği dava dilekçesi ile tensip tutanağının davalı Saida Valieva Çakmakoğlu'nun tebligatı yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı yasanın 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 29/01/2025

#ilangovtr Basın no ILN02170782