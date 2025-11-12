İZMİR 17. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

İZMİR 17. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/130

KARAR NO : 2023/49

DAVACI : GÜRDAL KARA - TC:647******68

VEKİLİ: Av. OSMAN YAR - E-Tebligat

DAVALI : BAHAR KARA -TC:314********40 MENZEH ERRAHMAGH03 IMM B1 NR 22 ERRAHMA02 DAR BOUAZZA NOUAECEUR CASA FAS

Davalı Bahar Kara aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı Bahar Kara'ya davetiye tebliğ edilemediğinden ve başkaca adresi tespit edilemediğinden gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 02.02.2023 tarihli gerekçeli kararı ile;

HÜKÜM :

Davacının açmış olduğu davanın kabulüne,

Aksaray, Aksaray Merkez, Baymış mah/köy, C:55, H:24, BSN:102'de nüfusa kayıtlı, Kamil ve Refiye'den olma, 18.03.1972 Aksaray doğumlu, 647*****68 T.C.kimlik numaralı Gürdal Kara ile aynı hane BSN:210'da nüfusa kayıtlı Mohammed ve Fatıma'dan olma, 30.12.1963 Tanger/Fas doğumlu, 314********40 T.C. Kimlik numaralı Bahar Kara'nın (Soud Houchamı) TMK 166/1. maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

Taraflarca nafaka ve tazminat talep edilmediğinden bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

Adli Yardım Talebinin kabulü nedeniyle alınmayan 59,30 TL başvurma harcı, 179,90 TL peşin harç ve 27,00 TL elekronik tebligat gideri 300,00 TL yurt dışı tebligat gideri,olmak üzere toplam 566,20 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

Davacı tarafından yapılan 350,00 TL bilirkişi ücreti, 251,00 TL yurt dışı tebligat gideri ve 514,00 TL tebligat ve posta gideri olmak üzere toplam 1.115,00 TLyargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T uyarınca 9.200,00TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair, davacı ve vekilinin yüzüne karşı, kararın tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olmakla, adresi tespit edilemeyen davalı Bahar Kara'ya gerekçeli karar ilanen tebliğ olunur.

Bu tebligat gazetede yayınlandığı günden itibaren 7 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacaktır. 11.11.2025

#ilangovtr Basın no ILN02333101