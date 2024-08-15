T.C.

İZMİR

17. AİLE MAHKEMESİ

Esas No : 2024/280

İLAN

DAVACI :AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI HUKUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DAVALI :AYSEL MAMMADOVA- Azerbaycan Uyrukludur

Davacı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından davalı Aysel Mammadova aleyhine açılan Velayetin Kaldırılması davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizin 09.07.2024tarihli duruşma tutanağında verilen ara karar gereğince;16.10.2024 günü saat 10:20'de duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi vekil ile temsil ettirmeniz,HMK. 139. maddesi uyarınca; " Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde HMK'nun 129 ve 318.maddesinde yazılı unsurları içerir dilekçe ile davaya ilk itirazlarınız, cevaplarınız ve varsa delillerinizi HMK'nun 126.maddesi gereği davacı sayısı kadar suretleri ile mahkememize ibraz edebileceğiniz, duruşma davetiyesine ve sonuçlarına ilişkin diğer hususlar yanında; sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz ve yargılamaya devam edilmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde gösterdiğiniz, delil ve belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği" hususu davetiyenin ilan tarihinden itibaren 7. günde davalıya tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 16.07.2024

#ilangovtr Basın no ILN02076567