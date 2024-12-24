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İZMİR 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İZMİR 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2024 00:00

İLAN
T.C. İZMİR 16. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/41 TEREKE

MÜTEVEFFA :HULVİYE İBİLİ-29777268772 T.C. Kimlik numaralı

Müteveffa Hediye Korkmaz'a ait tereke tespiti istemli dava açılmıştır. Muris Hediye Korkmaz'ın alacaklılarının ve borçlularının 1 ay içerisinde alacaklarını ve borçlarını bildirmek üzere İzmir 5. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi vekille temsil ettirmeniz ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02144983