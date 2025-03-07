İ L A N

İZMİR 16. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/478

DAVALI : Bedri Münir Kılıç

Davacı Sanem Kılıç ile davalı Bedri Münir Kılıç arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

Mahkememizde yapılan araştırmalara rağmenadresi tespit edilemediğinden kendisine tebligat yapılamayan, Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Akbucak Mah/köyü, Cilt 2, Hane 25, Sıra 91'de nüfusa kayıtlı,41537064516 T.C. Kimlik numaralı, Adem ve Gülcan kızı, Karşıyaka 03/07/1988 doğumlu davalı Bedri Münir Kılıç'a ön inceleme duruşma günü bildirir davet tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme duruşma günü olan 26/06/2025 günü saat 11:10'da mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya mazeretsiz olarak gelmediğiniz veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davacının muvafakatınız olmadan iddiasını değiştirebileceği gibi genişletebileceği, yokluğunuzda karar verilebileceği, HMK'nın 139., 150. maddeleri uyarınca ön inceleme duruşma gününün ve ön inceleme davet tutanağının ihtaren tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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