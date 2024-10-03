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İZMİR 16. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/295

DAVALI : ERTAN AKAR

Davacı Ümmühan Akar tarafından davalı Ertan Akar aleyhine mahkememizde açılan boşanma davasında,

Mahkememizce yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediği için kendisine tebligat yapılamayan, Manisa İli, Soma İlçesi, Kozanlı Mah/köyü, Cilt 44, Hane 42, BSN 33'de nüfusa kayıtlı, 10595804136 T.C. Kimlik numaralı, Necip ile Emine Aynur oğlu, İzmir 24/01/1980 doğumlu davalı Ertan Akar'a tahkikat ve sözlü duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Mahkememizin duruşma günü olan 24/12/2024 günü saat 10:00'da mahkememiz duruşma salonunda Tahkikat ve Sözlü Duruşması yapılacağı, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ihtaren tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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