T.C.

İZMİR

15. SULH HUKUK MAHKEMESİ

02.09.2026

Sayı :2024/124 Esas

İLAN

Davacı MUSTAFA ZAFER AKYILDIZ ile Davalılar AYNUR VURMAZ, EMİNE AKDEMİR'a Vesayeten OSMAN AKDEMİR, HACER KÖKDOĞAN, RAKİBE AKYILDIZ, REMZİ ÇAKMAK AKYILDIZ, RUSTEM RIZA AKYILDIZ, SEVİM KALPAKOĞLU, ZEHRA AKYILDIZ, ZEYNEP ERDEM arasında mahkememizde görülmekte olan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davası nedeniyle;

Davalı ZEYNEP ERDEM ( T.C. Kimlik Numarası: 53434514346)'in mersis sisteminde adresinin bulunmadığı, tebligata elverişli adresinin yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğ edilemediği dikkate alınarak davalı adına gerekçeli kararın ilanen tebligat yoluyla tebliğ edilmesine karar verilmiştir.

Gerekçeli karar ilanına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde İstinaf etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususları tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

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