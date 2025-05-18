T.C. İZMİR 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ

25.03.2025

Sayı : 2024/52 Esas

İLAN

Davacı , BETÜL ERDOĞAN ileDavalılar , FATMA NURCAN ÖZİŞ, HAVA ACAR, MURAT ACAR, NİHAT ACAR, SANİYE BACAK, SANİYE BACAK, SEVGİ ACAR, ZEYNEP ACAR arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Davalı Fatma Nurcan ÖZİŞ (T.C. Kimlik Numarası:32248871746)'ın mersis sisteminde adresinin bulunmadığı, tebligata elverişli adresinin yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğ edilemediği dikkate alınarak davalı adına dava dilekçesi ve tensip zaptı, bilirkişi raporu ve duruşma gün ve saatini ilanen tebligat yoluyla tebliğ edilmesine,

Mahkememizce adresinize çıkarılan tebligatların iade olduğu, adres kayıt sisteminde kayıtlı adresinizin bulunmadığı, Emniyet Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Müdürlüğü aracılığıyla hakkınızda yapılan adres araştırmasından sonuç alınamadığı, UYAP entegrasyon sorguları aracılığıyla adresinize ulaşılamadığı anlaşılmıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptı, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız 26/06/2025 günü saat 09:45'te duruşmanın yapılacağı, duruşmaya mazeretsiz olarak gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : FATMA NURCAN ÖZİŞ -32248871746

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