T.C.

İZMİR

15. SULH HUKUK MAHKEMESİ

18.03.2025

Sayı : 2024/1012 Esas

İLAN

Davacı , ÖZLEM UÇUMLU ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Mahkememiz ara kararı gereğince; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen ABDULVAHAP UÇUMLU'nun gaipliği hakkında bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilan olunur.

GAİP: ABDULVAHAP UÇUMLU - 34594643008

SİVAS ili, MERKEZ ilçesi, MEHMETPAŞA mah/köy, 26 Cilt, 279 Aile sıra no, 12 sırada nüfusa kayıtlı, HASAN ve ŞERİFE oğlu/kızı, 03/04/1950 dogumlu,

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