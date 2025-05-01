×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

İZMİR 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İZMİR 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2025 00:00

T.C.
İZMİR
15. SULH HUKUK MAHKEMESİ

18.03.2025

Sayı : 2024/1012 Esas

İLAN

Davacı , ÖZLEM UÇUMLU ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Mahkememiz ara kararı gereğince; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen ABDULVAHAP UÇUMLU'nun gaipliği hakkında bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilan olunur.
GAİP: ABDULVAHAP UÇUMLU - 34594643008
SİVAS ili, MERKEZ ilçesi, MEHMETPAŞA mah/köy, 26 Cilt, 279 Aile sıra no, 12 sırada nüfusa kayıtlı, HASAN ve ŞERİFE oğlu/kızı, 03/04/1950 dogumlu,

 

#ilangovtr Basın no ILN02200414