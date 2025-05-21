İZMİR 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. İZMİR 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/228 Esas

DAVALILAR :

1- DAVİ ESKİNAZİ 922 Sok. No:18 Mezarlıkbaşı Konak/ İZMİR

2- NESİM ESKİNAZİ 922 Sok. No:18 Mezarlıkbaşı Konak/ İZMİR

Davacı İzmir Musevi Cemaati Vakfı tarafından aleyhinize açılantapu iptali ve tescil davasının29/04/2025 tarihli celse ara kararı uyarınca;

10/04/2025 tarihli bilirkişi raporunda; davaya konu İzmir İli, Konak İlçesi Güzelyurt Mahallesi, 203 ada 70 parsel, 15,25 m2 dükkan nitelikli taşınmazın malik hanesinde isimleri bulunan Davi Eskinazi ve Nesim ESKİNAZİ'nin vaktiyle Musevi Cemaati'nin hahamları oldukları da nazarı itibara alındığında, tanık beyanları da gözetilerek nam-ı müstear olarak kabul edilebilecekleri, bu şekilde cemaat adına dava konusu taşınmazı edindikleri biçimde değerlendirilebileceği, vakfın idareye verilmiş 1936 Beyannamesinin bulunmadığı, bu nedenle dava konusu taşınmazın vakfın 1936 Beyannamesinde yer alıp almadığının bilinmediği, ancak dosya kapsamındaki evraklardan taşınmazın çok eski tarihli vergi Mükellefinin okunabildiği kadarıyla Davi Eskinazi ve Haham Nesim olarak bildirildiği, bu şahısların nam-ı müstear olarak kabul edildikleri durumda çok eski tarihlerden beri taşınmazı tasarruflarında bulundurduklarına karine teşkil ettiği, dava konusu taşınmazın kadastro tespitlerine göre 1939 yılından itibaren nam-ı müstearlar adına kayıtlı olduğu ve vakfın 1936 beyannamesine kayıtlı olup olmadığı bilinmemesine rağmen davacı vakfın tasarrufunda bulunduğuna dair bir takım belgelerin bulunduğu, taşınmazın kadastro evrakları arasında bulunan1938 tarihli posta mütalaasına göre taşınmazlardan yahut haneye geçiş için kapı bulunduğunun tespit edildiği, buradan taşınmazın Yahudi Cemaatinin bir arada yaşadığı bir başka taşınmaz ile vaktiyle bağlantılı olduğunun anlaşıldığı, bu durumda tıpkı yukarıda bahsedilen Anayasa Mahkemesi kararında olduğu gibi 5737 sayılı Kanunun geçici 7.maddesi a fıkrasındaki hükümlerin geniş bir biçimde yorumlanmasıyla dava konusu taşınmazın davacı vakıf adına tescilinin yapılabileceği,

davacı cemaat vakfı tarafından 5737 sayılı kanununun geçici maddelerine dayanılarak Vakıflar İdaresinden talep olunan taşınmazlardan bir kısmının cemaat vakfının 1936 Beyannamesi bulunmamasına rağmen taşınmazların malik hanelerinde bulunan kayıtlar gözetilerek davacı vakıf adına tesciline karar verilmiş olmasının da bu savımızı kuvvetlendirdiği, mahkemenin taşınmazın tapusunun malik hanesinde isimleri bulunan Nesim ESKİNAZİ ve Davi ESKİNAZİ'nin nam-ı müstear olmadıkları takdirinde bulunmaları halinde, dava konusu taşınmazın anılan şahısların mirasçıları adına mirasçılık payları nispetinde tescil edilebileceği, bu durumda anılan şahısların mirasçılık belgelerine gereksinim duyulacağı, fer'i müdahil'in iddialarını destekleyen dosya kapsamında herhangi belgeye rastlanmadığı şeklinde mütalaa edildiği hususunun davalı Davi Eskinazi ve Nesim Eskinazi'ye bilirkişi raporu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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