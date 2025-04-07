×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

İZMİR 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İZMİR 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2025 00:00

İLAN-İZMİR 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/273 -KARAR NO: 2023/194

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dava dosyasında 19/07/2023 tarihli gerekçeli karar 6100 sayılı HMK'nun 119/2 maddesi gereğince davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş olup karar davacı Gökhan Pakçe tarafından 17/08/2023 tarihli dilekçesi ile istinaf edilmiş olmakla iş bu ilan davalı Metin Yılmaz'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 10/02/2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02201653