İZMİR 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN-İZMİR 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/273 -KARAR NO: 2023/194

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dava dosyasında 19/07/2023 tarihli gerekçeli karar 6100 sayılı HMK'nun 119/2 maddesi gereğince davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş olup karar davacı Gökhan Pakçe tarafından 17/08/2023 tarihli dilekçesi ile istinaf edilmiş olmakla iş bu ilan davalı Metin Yılmaz'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 10/02/2025

#ilangovtr Basın no ILN02201653