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İZMİR 15. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/314 Esas

KARAR NO : 2019/533



Mahkememizde açılan çocuk Melodi Sara Atıcı'nın Velayet (Velayetin Düzenlenmesi (TMK M.182)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;



Mahkememizin 04.07.2019 tarih 2019/314 Esas2019/533 Karar sayılı kararı ile;



HÜKÜM :



1-Davanın KABULÜ ile İzmir İli, Bayındır İlçesi, Balcılar Mah. Cilt 16, Hane 20 BSN 102 de nüfusa kayıtlı, 32953646288 TC. Nolu MELODİ SARA ATICI'nın velayetinin annesi 13459580948 T.C Nolu AFAG ATICI'ya tevdiine,



2-Suçüstü ödeneğinden yapılan yargılama giderinin hazine üzerinde bırakılmasına,



3-Davanın niteliği gereğince harç ve yargılama gideri tahsiline yer olmadığına,



4-Karar kesinleştiğinde yeteri kadar karar örneğinin ilgili nüfus birimine gönderilmesine,



5-TMK'nun velayet hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tüzüğün 4. Maddesi gereğince velayet kendisine verilen anneye, velayeti verilen çocuğa ait taşınmaz, motorlu araç, önemli menkul, para ve mevduat varsa tebligattan itibaren 1 ay içerisinde bunları gösterir bir defter vermesi ve bu mal varlığında veya yapılan yatırımlarda sonradan önemli değişiklikler olması halinde yerleşim yeri Aile Mahkemesine bildirmesi; özen gösterilmemesi halinde TMK'nun 360-361. maddelerindeki önlemlerin alınacağının ihtar edilmesine, (ihtar edildi)



İhbar olunan Tolga Atıcı'nın yüzüne karşı, ihbar olunan Afag Atıcı'nın yokluğunda, HMK'nun 341. ve 345. m. gereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar tüm aramalara rağmen bulunamayan ihbar olunan 13459580948 TC nolu Cemil ve Elmira kızı 1978 doğ. AFAG ATICI ZORBAZ ile ihbar olunan 30586724274 TC nolu Ahmet ve Hicran oğlu l975 doğ. TOLGA ATICI' ya ilanen tebliğine, işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu kendilerine ilanen tebliğ olunur. 06/05/2024

#ilangovtr Basın no ILN02031121