İZMİR 15. AİLE MAHKEMESİ

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T.C. İZMİR 15. AİLE MAHKEMESİNE

ESAS NO : 2024/555 Esas

DAVACI : EKREM ŞAHİN Yamanlar Mah. Yamanlar Küme Evleri No:7 Karşıyaka/İZMİR

DAVALI : ŞEYHMUS BİLGİNER Yeni Mah. 506 Sk. No:18 İç Kapı No:2 Kızıltepe/ MARDİN

Ekrem Şahin tarafından Şeyhmus Bilginer aleyhinize açılan Velayet (Velayetin Kaldırılması (TMK M.348)) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili tarafından tebliğe yarar açık adresinize mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat yapılamamış ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalının ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebligattan haberdar olmuş kabul edileceğine, " HMK 127. ve 128. maddeleri gereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içinde davaya karşı cevap ve delillerini bildirmesi gerektiğine, aksi halde davacının iddialarını inkar etmiş sayılacağına varsa iddialarına ve cevaplarına ilişkin delillerini bildirmek için 1200-TL gider avansı ile göstereceği tanık sayısına göre kişi başına 175-TL delil avansını aynı süre içinde mahkeme veznesine yatırması gerektiğine ilişkin hususlar ilanen tebliğ olunur. 02/09/2024

#ilangovtr Basın no ILN02086763