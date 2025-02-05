İZMİR 14. AİLE MAHKEMESİ

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İZMİR 14. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/321 Esas

KARAR NO : 2025/51

DAVALI : DAVALI : LİSA ADAMS ÖZDEMİR - Jennıfer ve Francıs James kızı, 12/01/1975 Ballymena/İngiltere D.lu, Birleşik Kurallık Uyruklu

Davalı Osman Özdemir tarafından davalı Lisa ADAMS ÖZDEMİR aleyhine mahkememizde şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda; davanın KABULÜ ile Kütahya İli, Simav İlçesi, Yemişli Köyü/mah. Cilt 87, hane 23'de nüfusa kayıtlı, İSMAİL ve ŞERİFE'den olma, 01/02/1981 doğumlu, 29498124166 T.C. kimlik numaralı davacı OSMAN ÖZDEMİR ile aynı hanede nüfusa kayıtlı JENNIFER ve FRANCIS JAMES'den olma12/01/1975 Ballymena/İNGİLTERE doğumlu, BİRLEŞİK KRALLIK UYRUKLU davalı LİSA ADAMS ÖZDEMİR'in TMK'nun 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA, Peşin alınan harcın mahsubu ile eksik kalan 584 TL ilam harcının davalıdan tahsili ile Hazineye gelir kaydına,davacı tarafından yapılan 62,80 TL harç,100 TL yurt dışı tebligat gideri,28,50 TL tebligat gideri, 1.650,90 TL bilirkişi ücreti, 0,60 TL-KEP müzekkere gideri, 14.688 TL ilan gideri olmak üzere toplam 16.530,80 TL yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden 30.000 TL vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, karar kesinleştiğinde yatırılan gider avansından kalan miktarın davacıya iadesine, dairdavacı vekili ile davacı asilinyüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf yolu açık olmak üzere 23/01/2025 tarihinde karar verildiği hususunun, ilanen tebliğin son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağının, gerekçeli kararın davalı Lisa ADAMS ÖZDEMİR' e tebligatı yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı yasanın 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.31/01/2025

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