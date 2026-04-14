İZMİR 14. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR 14. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.78199889-2024/612-Ceza Dava Dosyası 13.04.2026

İLAN METNİ

Mahkememizin 19/12/2024 tarihli ve 2024/612 Esas 2024/757 sayılı Kararı ile suç tarihi 01/04/2024 olan Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan sanık; 26/06/1995 Çankaya doğumlu, Hüseyin ve Ayşe oğlu, Buğra BOZKIR hakkında 5237 sayılı TCK'nın 158/1.f-son, 168/2, 62/1, 53. ve 52. maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis ve 340 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, verilen kararın tebliğ edilememiş olması nedeniyle 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 30. maddesi uyarınca Mahkememiz gıyabı hükmünün ilan yoluyla tebliği, ilan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, tebliğin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememizce dilekçe ibraz ederek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi istinaf kanun yoluna başvurabileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02448067