T.C.

İZMİR

13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

06.05.2026

Sayı :2022/101 Esas

Konu : İLANEN TEBLİĞ

İLAN

Davacılar , GÜLBEN UYSAL, HÜSEYİN UYSAL ile Davalılar , AHMET SIRMA, AKKADIN OYAR, BARUT BABACAN, CUMHUR UKTAY, DİLEK BABACAN, ENVER GÜLER, ERDEM ZANUR, GÜLÜMSER ZANUR, GÜNAY AKARSU, HASAN YILMAZSOY, HATİCE NURDAN KOCAKOÇ, KADİR YILDIRIM, KEMAL UKTAY, KIYMET ÖZÇAKAR, MUSTAFA KEMAL KÜÇÜK, NALAN ÖZDEMİR, NAZLI İZCİ, NECMİYE LEBLEBİCİ, NEDRET GENÇ, NERGİZ KINCI, NERMİN AKARSU, NEŞE NEBİOĞLU, NİMET SÖZEN, ÖZCAN TAGA, ÖZER TAGA, ÖZKAN TAGA, RUHİYE DOKEL, SADET KÜÇÜK, SERPİL PARILDAR, SEVGİ TÜRKOĞLU, TÜLAY ZEHRA ÇİNTOSUN, TÜLİN AKARSU AYAZOĞLU, VAHİT NECDET ÖZDEMİR, YALÇIN YILDIRIM, YILMAZ YILDIRIM, YUSUF KAYA, ZEYNEP YALÇIN, ALKANLAR MİMARLIK MÜHENDİSLİK YAPI İNŞAAT TURİZM TEKSTİL DERİ GIDA VE İMALAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davası açılmış olup, HMK'nın 139. maddesi uyarınca ön inceleme duruşmasının 15.12.2026 günü saat 09.40 'da yapılmasına karar verilmiş olduğundan, belirlenen gün ve saatte sulh için gerekli hazırlığı yapması, duruşmaya gelmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde sunulmayan belgeleri mahkemeye sunması veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapması, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı hususu ilan tarihinden itibaren yedi (7) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı davalı Vahit Necdet Özdemir' e ilanen tebliğ ile ihtar olunur.

DAVALI : VAHİT NECDET ÖZDEMİR - 17843333530 -Adres Bilinmiyor İZMİR ili, GÜZELBAHÇE ilçesi, ATATÜRK mah/köy, 181 Cilt, 159 Aile sıra no, 12 sırada nüfusa kayıtlı, İBRAHİM ETHEM ve AYTEN oğlu/kızı, 09/10/1959 doğumlu,

