T.C. İZMİR 13. AİLE MAHKEMESİ

16/01/2025

Esas No : 2024/620

İLAN

Davacı Marwa SHEIKH HAMZA ile davalı Muhammed Şeyh HAMZA arasında mahkememizde görülmekte olan boşanma davasında davalıya tebligat yapılamadığı cihetle ilan yoluyla tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

Davalı Muhammed Şeyh HAMZA (Abdulrahman ve Hadice oğlu, 08/06/1969 doğumlu) tarafından tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde boşanma, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesi talebine karşı savunmaları ile delillerini sunması, varsa tanık başına 60,00 TL tanıklık ücreti, tebligat başına 175,00 TL, celbini istediği belge ve kayıt başına 162,00 TL müzekkere posta masrafı ve 875,00 TL genel gider avansı yatırması, herhangi bir cevap ve delil bildirmediği taktirde, HMK 128. maddesi gereğince davacı vekilinin dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağını bildirir meşruatlı davetiyenin ilanın yayın tarihinden itibaren 7. günde davalıya tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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