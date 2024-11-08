İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/419 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İzmirili Karabağlar İlçesi Kavacık Mahallesi

ADA NO : 142

PARSEL NO : 6

MALİKİN ADI VE SOYADI:HÜSEYİN YALÇIN -20711249994-

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YÖNETİM KURULU Kararı 26/01/2022 tarih 4-267 sayılı yazısı

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/419 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06/11/2024

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