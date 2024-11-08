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İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 00:00

T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/420 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir İli Karabağlar İlçesi Kavacık Mahallesi
ADA NO : 142
PARSEL NO : 7
MALİKİN ADI VE SOYADI: HÜSEYİN YALÇIN -20711249994-
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YÖNETİM KURULU Kararı 26/01/2022 tarih 4-267 sayılı yazısı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/420 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06/11/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02117808